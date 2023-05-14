البحوث الزراعية: القمح المصري يعتبر من بين الأعلى جودة على مستوى العالم

قال خالد جاد مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، إن القمح المصري يعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم من حيث الجودة.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن أصناف القمح المزروعة في شرق العوينات يشبه القمح المزروع في أراضي الدلتا.

وقال أن مصر تحتل مراكز متقدمة في انتاج المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تحتل المركز الرابع عالميا في إنتاج القمح قياسا بمساحة الفدان، والأول على مستوى العالم في إنتاج القمح الربيعي.

وأشار جاد إلى أن الأصناف الجديدة من القمح التي تتم زراعتها تتحمل التغيرات المناخية، حيث توجد أكثر من سبعة أصناف، ثبت أنها ذات إنتاجية كبيرة.