نشرة الحوادث| تجديد حبس هدير عاطف بتهمة النصب.. واستدعاء روان عليان لتعريض حياة ابنتها للخطر

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد وكان أبرزها، تأجيل معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي لجلسة 28 مايو، وسقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق، وتجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما.. وإليكم التفاصيل.
تأجيل معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوي العوضي لجلسة 28 مايو
https://www.albawabhnews.com/4803468
تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما
https://www.albawabhnews.com/4803466
شاب ينهي حياته شنقآ في الوراق
https://www.albawabhnews.com/4803414
سقوط المتهمين فى واقعة فيديو الرقص بتوك توك بالشروق
https://www.albawabhnews.com/4803387
إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية إثر حريق نشب داخل شقة بإمبابة
https://www.albawabhnews.com/4803335
استدعاء روان عليان في اتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر
https://www.albawabhnews.com/4803320
بسبب حريق.. إخلاء دار أيتام "الباقيات الصالحات" بالمقطم وإصابة 15 شخصا بالاختناق
https://www.albawabhnews.com/4803315
جثتان ومصاب فى حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل بطريق العلمين الدولي.. صور
https://www.albawabhnews.com/4803295
الأمن يداهم مسكن عنصر إجرامي ببولاق ويضبط بحوزته كيلو آيس وأسلحة نارية
https://www.albawabhnews.com/4803282
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالتبين والشروق
https://www.albawabhnews.com/4803175
سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق