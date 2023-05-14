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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| تجديد حبس هدير عاطف بتهمة النصب.. واستدعاء روان عليان لتعريض حياة ابنتها للخطر

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد وكان أبرزها، تأجيل معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي لجلسة 28 مايو، وسقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق، وتجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما.. وإليكم التفاصيل.

تأجيل معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوي العوضي لجلسة 28 مايو


https://www.albawabhnews.com/4803468

 

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما

 

https://www.albawabhnews.com/4803466


شاب ينهي حياته شنقآ في الوراق


https://www.albawabhnews.com/4803414

 

سقوط المتهمين فى واقعة فيديو الرقص بتوك توك بالشروق

 

https://www.albawabhnews.com/4803387


إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية إثر حريق نشب داخل شقة بإمبابة


https://www.albawabhnews.com/4803335


استدعاء روان عليان في اتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر


https://www.albawabhnews.com/4803320


بسبب حريق.. إخلاء دار أيتام "الباقيات الصالحات" بالمقطم وإصابة 15 شخصا بالاختناق


https://www.albawabhnews.com/4803315


جثتان ومصاب فى حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل بطريق العلمين الدولي.. صور

 

https://www.albawabhnews.com/4803295


الأمن يداهم مسكن عنصر إجرامي ببولاق ويضبط بحوزته كيلو آيس وأسلحة نارية

 

https://www.albawabhnews.com/4803282

 

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالتبين والشروق


https://www.albawabhnews.com/4803175

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق
 

نجل الإعلامية رضوى العوضي تشكيل عصابي البلوجر هدير عاطف