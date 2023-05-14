نشرة الحوادث| تجديد حبس هدير عاطف بتهمة النصب.. واستدعاء روان عليان لتعريض حياة ابنتها للخطر

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد وكان أبرزها، تأجيل معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي لجلسة 28 مايو، وسقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق، وتجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما.. وإليكم التفاصيل.

تأجيل معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوي العوضي لجلسة 28 مايو



https://www.albawabhnews.com/4803468

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما

https://www.albawabhnews.com/4803466



شاب ينهي حياته شنقآ في الوراق



https://www.albawabhnews.com/4803414

سقوط المتهمين فى واقعة فيديو الرقص بتوك توك بالشروق

https://www.albawabhnews.com/4803387



إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية إثر حريق نشب داخل شقة بإمبابة



https://www.albawabhnews.com/4803335



استدعاء روان عليان في اتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر



https://www.albawabhnews.com/4803320



بسبب حريق.. إخلاء دار أيتام "الباقيات الصالحات" بالمقطم وإصابة 15 شخصا بالاختناق



https://www.albawabhnews.com/4803315



جثتان ومصاب فى حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل بطريق العلمين الدولي.. صور

https://www.albawabhnews.com/4803295



الأمن يداهم مسكن عنصر إجرامي ببولاق ويضبط بحوزته كيلو آيس وأسلحة نارية

https://www.albawabhnews.com/4803282

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالتبين والشروق



https://www.albawabhnews.com/4803175

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق

