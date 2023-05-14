الأهلي يقيل التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن الفترة التي قاد فيها القطاع.

أقام مسئولو لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، احتفالية للمدير الفني التشيكي مساء اليوم، وأكدوا تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.

من المنتظر أن يسند النادي الأهلي مهمة المدير الفني للقطاع إلى أحد أبناء الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بقطاعات الناشئين.

وعلمت “البوابة نيوز” أن بدر رجب نجم الأهلي السابق الأقرب لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، بداية من الموسم الجديد بدلًا من ميشال بروكيتش.