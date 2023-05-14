محافظ قنا يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصناعى لمصنع الورق بقوص

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصناعى الخاص بمصنع الورق بقوص.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمحاسب حلمى زايد رئيس مجلس إدارة شركة قنا لصناعة الورق، والمحاسب علاء محمد الخطيب العضو المنتدب التنفيذى للشركة، والمهندس الظافر احمد العضو المنتدب الفنى للشركة، والمهندس حاتم أحمد عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد نصر مدير إدارة البيئة، والنواب فتحى قنديل، مصطفى محمود مصطفى، أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، واحمد ابوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية، وفراج الوحش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.



ناقش محافظ قنا إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الإنتفاع، لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدان، وغابة شجرية على مساحة 957 فدان بالظهير الصحراوى لقرية العليقات، لإستغلالها فى تصريف مياه محطة الصرف، مشيرا إلى أنه سيتم إيفاد لجنة متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة الموقع، ووضع القيمة التقديرية للمساحة المزمع تخصيصها لصالح المصنع، وذلك تمهيدا لإرسال القيمة التقديرية إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإعتمادها أو تعديلها.



وقال محافظ قنا، أن المحافظة سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة للإنتهاء من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، لاسيما أنه يعد مشروع قومى يهدف الى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

من جانبه أوضح المحاسب حلمى زايد أن العمل توقف بالمشروع منذ عدة سنوات، بسبب بعض التحديات، مقدما شكره وتقديره لمحافظ قنا لحرصه تذليل العقبات أمام المشروع، ووضع حلول بديلة لبعض المعوقات التى اعترضت استكمال المشروع فيما قبل، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من (محطة رفع – خط طرد – محطة معالجة – غابة شجرية)، وتم إنفاق حوالى 145 مليون جنيه لتنفيذ أعمال محطة الرفع وخط الطرد ومحطة المعالجة، وبلغت نسبة التنفيذ 90% تقريبا.