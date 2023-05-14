ضياء رشوان: تلقي المقترحات حول النظام الانتخابي المقترح لمدة أسبوع

قال ضياء رشوان المسنق العام للحوار الوطني، أن الجلسة الأولي للمحور السياسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاءت تحت عنوان «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، كانت جلسة بناءة للغاية وغير مسبوقة.

وأضاف رشوان: لم يحدث من قبل أن جلس مملثين لأقصى اليمين مع ممثلين لأقصى اليسار ، وأن يتحوثوا معنا فيما فيهم مختلفون.



وأكد المسنق العام للحوار الوطني أنه لا اتجاه مسبق لدي الحوار الوطني ومجلس امناءه وأمانته الفنية حول أي قضية أو مقترح ولكن كل القضايا مطروحة للنقاش وليس هناك عائق غير الدستور والمنطق، وأنه لا ولن يوجد دفع نحو إتجاه بعينه.

وقال: “في هذه الساحة فليتنافس المتنافسون، أدعو من لديه مقترحات التقدم بها سريعاً،

لدينا أسبوع فقط لتلقي مقترحات مكتوبة".

وأردف رشوان: أدعو أنصار كل اتجاه للجلوس معنا والتقدم بمقترح واحد حول مقترحاتهم.