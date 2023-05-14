3 مرشحين لانتخابات ممثل جامعة عين شمس بمجلس صندوق تحسين أحوال العاملين

تعقد انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، الثلاثاء المقبل.

تشمل قائمة المرشحين كل من: إبراهيم محمد إبراهيم عطا الله بالشئون الهندسية ، محمد محمود محمد عماره بالشئون الهندسية، أيمن مسعد حسن علي بقطاع المستشفيات.

تقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة ، محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية وحسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية، وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد، إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.