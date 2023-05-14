قصور الثقافة تختتم ليالي عرض "عن العشق والعشاق" بمسرح الغزل والنسيج بالمحلة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليالي عرض مسرحية "عن العشق والعشاق"، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، وذلك على خشبة مسرح مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، "روميو وجوليت"، في قالب اجتماعي استعراضي لكن بطابع صعيدي من جنوب مصر، حيث تتفاوت الطبقات الاجتماعية ويظهر خلال الأحداث الصراعات الكبيرة بين عائلتي "العزايزي" و"المناصرة"، فيما تتشابك أحداث المسرحية بعد قصة الحب التي تنشأ بين أحد شباب القرية "رحيم"، وبين فتاه من عائلة المناصرة "بدور"، تحاول العائلتين إجهاض هذا العشق ومنعهما من الزواج.

يشارك في بطولة العمل كل من: أحمد المزين "رحيم"، بسنت شميس "بدور"، نومير عدلي، في دور الشيخ صابر، وفريدة المصري، مصطفى شوشه، أحمد الطحاني، سارة أحمد، بسمله سامح، محمود بيومي، أحمد الصعيدي، محمد شلبايه، دراماتورج حسام العجوز، ألحان حسام الشريف، ديكور وملابس رانيا حداد، أشعار مجدي الحمزاوي، واستعراضات خالد قنيده.

