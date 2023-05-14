إصدار طابع بريد خاص بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023

كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ15 التي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية، عن قيام وزارة المالية الألمانية بإصدار طابع بريد تذكارية بمناسبة الألعاب، وتم الاحتفال بطابع بريد الألعاب بحضور وزير المالية الالمانية، والذى سيتم طرحه في الاول من يونيو للاستخدام البريدي، وقامت وزارة الداخلية الالمانية بتصميم خاتم يحمل اسم الالعاب العالمية .

وتشهد البطولة مشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة حول العالم، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية من بينها ألعاب القوى التي تشهد أكبر مشاركة ومنذ أول ألعاب عالمية أقيمت بأمريكا عام 1968 .



وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة ، ويترأس البعثة د. باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له ، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.