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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"ألعاب القوى" يحقق ذهبية وبرونزيتان ببطولة الجائزة الكبرى البارالمبية

منتخب العاب القوى
منتخب العاب القوى
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حقق اللاعب كريم محمود على الميداليه الذهبيه فى سباق 200 متر كما حقق اللاعب أحمد شعيب الميدالية البرونزية  في سباق ٢٠٠ متر واللاعب عبد الرحمن محمود شبيب الميدالية البرونزية فى الوثب الطويل؛ لتصبح حصيلة مصر حتى حتى كتابة هذه السطور 11 ميدالية منهم 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و4 ميداليات برونزية فى   ببطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى تقام  بايطاليا. والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وتضم قائمة اللاعبين: إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.

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