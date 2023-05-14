رئيس حقوق إنسان النواب: مصر صدقت على اتفاقيات تجريم التمييز منذ عام 1952

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر انضمت إلى الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التمييز التي صدرت منذ عام 1952.

وأشار "رضوان"، خلال كلمته في الجلسة النقاشية للحوار الوطني، إلى أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري في 2014، وطبقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الانسان في اطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.

كما أشار إلى الأهداف المرجوة، والتي تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء علي مركزية القرار.

واختتم النائب طارق رضوان، كلمته قائلا إنه في فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلى لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.