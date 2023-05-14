مدير تعليم القليوبية تشدد على الالتزام بضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية الآتية (بنها - كفر شكر - طوخ - قها - قليوب)، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل الموافق 18 مايو حتى الأربعاء 24 مايو، لمدة 6 أيام.

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية؛ إذ يؤدى الطلاب الامتحانات في 844 مدرسة بالمحافظة، تضم 124226 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وشددت مدير التعليم، خلال الاجتماع على ضرورة التحلي بالدقة والنظام في العمل مع الالتزام بضوابط الإمتحانات القانونية، مؤكدًه على ضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات بالمديرية لتذليل أي عقبات تواجه أعمال الامتحانات بجميع اللجان بالمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان.

وأكدت "إبراهيم"، على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية، مشددة بمنع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق امتحانات منضبطة، ومنع الغش نهائيا داخل اللجان مع توفير الهدوء داخل اللجان الامتحانية.

كما نبهت على رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومي مع اختيار غرفة خاصة للكنترول، وتعليق جدول الامتحانات فى مكان ظاهر للطلاب، بالإضافة إلى عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.