وزير التموين: سعر القمح 1500 جنيه للأردب وهذا الرقم غير مسبوق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان قمح، و متوسط الإنتاج من 18_20 أردب في الفدان، مضيفاً أنه تم إعادة دراسة الأسعار وذلك بناء على الأسعار العالمية المتاحة.

وأضاف "المصيلحي" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم التوافق في مجلس الوزراء على سعر القمح 1500 جنيه للأردب، مؤكدًا أن هذا الرقم غير مسبوق من قبل في سعر القمح المصري.

وقال علي المصيلحي: "أبشر بموسم متميز من توريد القمح"، مؤكدا أنه كلما زاد المنتج المحلي، يتم تقليل الضغط على العملة، وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.