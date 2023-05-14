وزير التموين يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللحوم

قال علي مصيلحي، وزير التموين، إن الحرب السودانية ـ السودانية والتي تسببت في حدوث قلق في خط الإمداد الخاص باللحوم الحية من السودان، معقبًا: "بطمن الجميع أنه بتوقيع الهدنة خلق حالة من الانتظام وتم تجميع حوالي من 3000 لـ 4000 رأس موجودة على الحدود"، "أنه تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك".

وأكد علي مصيلحي، خلال كلمته التي ألقاها، ببدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن محصول الأرز يتجاوز الإحتياطي الإستراتيجي 3 أشهر.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيوت عانينا كثيرا فيها خلال الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت الأسعار بدرجة غير مسبوقة، ولكن لدينا 4 أشهر احتياطي استراتيجي، مؤكدا أنه تم زراعة 150 ألف فدان زراعات تعاقدية.