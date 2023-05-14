جثتان ومصاب فى حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل بطريق العلمين الدولي.. صور

لقي شخصان مصرعهما واصيب ثالث فى حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل بطريق العلمين الدولى وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى اليوم الواحد.

تلقت غرفة المرور أشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق العلمين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل باخرى نصف نقل ونتج عن الحادث مصرع شخصان اصابة ثالث وجري نقل الجثتين إلي ثلاجة مستشفى اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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