السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأوسيم

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع خالد برعي من شارع نادي بشتيل الجديد بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية خالد برعي من شارع نادي بشتيل الجديد دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.