حارس الإسماعيلي يتحدث عن مواساة شيكابالا له بعد الإصابة

وجه محمد فوزي، حارس فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، رسالة لشكر لمحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد مواساة الأخير له أثناء إصابته خلال مواجهة الفريقين أمس السبت.

وقال محمد فوزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتاعي إنستجرام: "كابتن شيكابالا المحترم بجد شكرا ليك في اللقطه دي كان بيهون عليا وبيقولي قول الحمد لله وهو أول مره يتكلم معايا شكرا ليك بجد ولكل لاعيبة الزمالك اللي وقفوا جنبي في الملعب يطمنوا عليا".

حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ليكسر سلسلة 12 فوز متتالي للفريق الأبيض على الدراويش.

وفاز الدراويش، على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع.