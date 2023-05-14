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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية| انتهاكات بالجملة في مراكز الاقتراع.. فيديو

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا
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بدأت وسائل الإعلام التركية في نشر انتهاكات خلال العملية الانتخابية منذ فتح أبواب مراكز الاقتراع في البلاد، ضمن الانتخابات الرئاسية التركية.

فيما نشر نشطاء شريط فيديو لعشرات الأكياس التي يتواجد بها كروت اقتراع لا تحمل أي أختام من هيئة الانتخابات، ما أثار شكوك حول الأمر.

فيما نشرت صحيفة "جمهوريت" التركية شريط فيديو لحظة طرد مندوب من حزب العدالة والتنمية الحاكم من لجنة انتخابية بسبب توزيع أقلام رفع ليها شعار الحزب.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو. 

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