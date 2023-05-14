الأمن يداهم أوكار المخدرات بمقابر كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية أمس السبت، من كشف لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ادعاء صاحب الحساب قيام بعض الخارجين على القانون باستغلال منطقة المقابر بإحدى قرى مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وممارسة الأعمال المنافية للآداب.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. كما قامت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ باستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (77 قضية متنوعة "حيازة مواد مخدرة – سلاح - مشاجرة) بإجمالي 79 متهما، وتنفيذ (8150) حكم قضائى متنوع.. وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.