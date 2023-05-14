سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة 3 أشهر

قررت سوريا تمديد الإذن الذى منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعى الحدوديين، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 أغسطس 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ: إن هذا القرار يأتى انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين، كما يأتى ضمن جهودها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وأضاف «صباغ» إن القرار يأتى من الإدراك باستمرار الاحتياجات الناجمة عن الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فى السادس من فبراير الماضى.