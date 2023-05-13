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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 تعديا على 15 فدانا بكفر الشيخ

ضمن الموجة 21 بكفرالشيخ

ازالة حالة تعدي علي
ازالة حالة تعدي علي أرض أملاك الدولة بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لازالة التعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة،  بمركز الرياض،ضمن الموجه 21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تمكنت الحملة من إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 15 فدان، برئاسة اللواء هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، وبحضور المهندس وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المركز والمدينة ،واللواء وائل الاشوح، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والرائد شعبان خليفه، نائب مأمور مركز الرياض وجهات الولاية ورؤساء القرى.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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