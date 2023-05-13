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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من أوسوريو بعد الخسارة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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علق خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وقال أوسوريو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أي لاعب غير قادر على المشاركة لمدة 90 دقيقة لن يتواجد معي.. وشيكابالا قادر على المشاركة".

جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور، في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، ونجح الزمالك في معادلة النتيجة عن طريق إبراهيم نداي، في الدقيقة 37.

واستعاد الإسماعيلي تقدمه مرة أخرى، بهدف عكسي أحرزه لاعب وسط الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع. 

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