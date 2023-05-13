الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يدك حصون مونشنجلادباخ بخماسية

واصل فريق بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، الضغط على متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة 32 من البوندسليجا.

واستطاع دورتموند، أن يعيد فارق النقطة مع بايرن ميونخ المتصدر، بفوزه الليلة بنتيجة 5-2، في مباراة شهدت تألق المهاجم الإيفواري سباستيان هالير والدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

قص أسود الفيستفاليا، شريط الأهداف مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق دونيل مالين، ثم أحرز بيلينجهام هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وسجل هالير، هدفين متتاليين في الدقيقتين 20 و32، قبل أن يقلص النتيجة المدافع الجزائري رامي بن سبعيني لاعب مونشنجلادباخ بهدف في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله لارس ستيندل الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختتم جيوفاني رينا خماسية دورتموند في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، وصل بوروسيا دورتموند إلى النقطة 67 وفي وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.