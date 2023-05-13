الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط بثنائية أمام سبيزيا

سقط فريق ميلان، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام سبيزيا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ألبرتو بيكو، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتعقدت فرصة الروسونيري في اقتحام المربع الذهبي بجدول ترتيب «السيري آ» بعد هذه الخسارة، حيث أصبحت فرصته ضعيفة في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

افتتح برزيمسلاف فيسنيفسكي، التهديف لصالح سبيزيا في الدقيقة 75، قبل أن يضاعف سالفاتوري إيسبوسيتو النتيجة في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بخسارة الأحمر والأسود بعد أيام قليلة من خسارته بهدفين دون رد أيضًا من جاره إنتر ميلان في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سبيزيا إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ميلان عند 61 نقطة في المركز الخامس.