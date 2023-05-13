الإسماعيلي يُسقط الزمالك بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية

فاز فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور، في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.



نجح الزمالك في معادلة النتيجة عن طريق إبراهيم نداي، في الدقيقة 37.



واستعاد الإسماعيلي تقدمه مرة أخرى، بهدف عكسي أحرزه لاعب وسط الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع.