طالب بآداب إسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام ٢٠٢٣

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل أفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام ٢٠٢٣ التى انطلقت بمصر في الفترة من ٦ مايو حتى ١٣ الجاري.

بمشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون (٢٤) دولة أفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء، فى رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية،

وتمنى قنصوه للطالب ادهم فوزى المزيد من التفوق والنجاح.