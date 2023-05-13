ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طالب بآداب إسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام ٢٠٢٣

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل أفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام ٢٠٢٣  التى انطلقت بمصر في الفترة من ٦ مايو حتى ١٣ الجاري.

بمشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون (٢٤) دولة أفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء، فى رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية،

وتمنى قنصوه للطالب ادهم فوزى المزيد من التفوق والنجاح.

البطولة الإفريقية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بطولة إفريقيا للشطرنج جامعة الإسكندرية اسكندرية