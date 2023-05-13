أكينولا بديلًا لسيف الجزيري في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تعديلا على التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

دفع الجهاز الفني بالبنيني سامسون أكينولا بدلا من سيف الجزيري الذي تعرض للإصابة في عمليات الإحماء.

يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينولا - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.