سائق يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بالخانكة

تخلص سائق من شقيق زوجته، حيث قام بدهسه بسيارته بسبب خلافات عائلية بقرية سندوة دائرة مركز الخانكة في القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ر م ع" جثة هامدة.

انتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجني عليه و" ت ع.ص" زوج شقيقته، وشقيقه "ا ع.ص" منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته في أرض زراعية حدثت مشادة مع زوجها وحررا المجني عليه ووالد المتهم محضر بمركز الشرطة، وجرى إخلاء سبيلهما في اليوم الثاني، ويوم الواقعة تربص المتهم للمجني عليه وأثناء وجوده في الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل.

نقلت الجثة للمستشفى، وجرى القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.