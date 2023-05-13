ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سائق يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بالخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تخلص سائق من شقيق زوجته، حيث قام بدهسه بسيارته بسبب خلافات عائلية بقرية سندوة دائرة مركز الخانكة في القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ر م ع" جثة هامدة.

انتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجني عليه و" ت ع.ص" زوج شقيقته، وشقيقه "ا ع.ص" منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته في أرض زراعية حدثت مشادة مع زوجها وحررا المجني عليه ووالد المتهم محضر بمركز الشرطة، وجرى إخلاء سبيلهما في اليوم الثاني، ويوم الواقعة تربص المتهم للمجني عليه وأثناء وجوده في الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل.

نقلت الجثة للمستشفى، وجرى القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

القليوبية اللواء نبيل سليم خلافات عائلية مباحث مركز الخانكة مدير أمن القليوبية