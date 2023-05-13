طلب إحاطة إلى وزير الصحة بخصوص ارتفاع أسعار الدواء

تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين امين سر لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المصرية.

وجاء في طلب "مطر" أن سوق الدواء تعاني من انفلات في الأسعار وزيادة كبيرة في الأصناف الحيوية التي لا غنى عنها للمرضى، مما يتطلب تدخل حكومي حاسم.

وأضاف "مطر" أن هيئة الدواء المصرية حينما وافقت على زيادات الأسعار لم تأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية للمرضى، وانحازت لصالح أصحاب شركات الأدوية الذين يحققون أرباح بالمليارات على حساب المواطنين.

وأشار "مطر" في طلبه إلى أنه من المرجح أن تشهد الفترة القادمة زيادة جديدة، خاصة ونحن في انتظار تعويم آخر للجنيه، مطالبا بتدخل الحكومة لحل الأزمة والانتصار للمواطنين.