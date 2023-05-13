غياب بنزيما و3 آخرين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، مساء اليوم السبت، نظيره خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال، غياب قائد الفريق، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والظهير الأيمن داني كارفخال.

كما يغيب عن مواجهة خيتافي، رودريجو جوس ودافيد ألابا، في الوقت الذي عاد فيه الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي للقائمة بعد فترة غياب امتدت حتى 3 أشهر بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وخلف برشلونة المتصدر بـ82 نقطة، فيما يأتي خيتافي في المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط) وفي رصيده 34 نقطة.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، لوبيز

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، فاييخو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، أودريوزولا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، إيدين هازارد.