قمة ولاد العم.. الإسماعيلي يستصيف الزمالك في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره الزمالك، في قمة ولاد العم، التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا يقبل لقاء اليوم، القسمة على اثنين، في ظل سوء ترتيب الإسماعيلي في جدول الترتيب، وحاجة الزمالك لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الصراع على وصافة جدول الترتيب.

ترتيب الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

القيمة التسويقية للفريقين

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، وفقًا لموع ترانسفير ماركت العالمي، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 5.90 مليون يورو.

غيابات الإسماعيلي

ويفتقد الإسماعيلي لجهود حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

غيات الزمالك

ويفتقد الزمالك لنحو 10 من لاعبيه، بين الإيقاف والاستبعاد الفني والاستبعاد للإصابة، ويغيب ثلاثي الجهة اليسرى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبدالشافي للإصابة، فيما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل دونجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويفتقد الزمالك لجهود ناصر منسي للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، وعمرو السيسي لتميزت العضلة الضامة فيما استبعد أوسوريو محمد عواد ومحمد عبد الغني لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي

يقود محمد الشامي هجوم الإسماعيليي في التشكيل المتوقع الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي، محمد دسوقي.

خط الوسط: أحمد مدبولي، سيرجي أكا، كريم الديب، عماد حمدي.

خط الهجوم: محمد الشامي، فراس شواط.

التشكيل المتوقع للزمالك

يأتي تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد طارق، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، سيف جعفر، أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الإسماعيلي

جاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي .

الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.