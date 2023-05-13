محافظ القاهرة: مصر ستصبح مقصدا أساسيا على خريطة السياحة العلاجية العالمية

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاجتماع التمهيدى الأول الذى تم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

شهد المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر ومحافظو مرسى مطروح والفيوم ،وأسوان ، ونواب عدد من المحافظين الذين تشتهر محافظتهم بوجود السياحة العلاجية، وعمدة مدينة هيفز بدولة المجر، وعدد من المسئولين بوزارتى الصحة والسياحة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير القطاع السياحى في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة ومنها السياحة الصحية على نحو خاص يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومى ، خاصة فى ظل وجود زخم وطنى، ومبادرات رائدة متعددة للقيادة السياسية فى إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية هو تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، بالإضافة إلى الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمى، وهو ما نسعى إليه جميعًا وطالبى الاستشفاء من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن ما يعزز من ذلك قيامنا بالمضي بخطى كبيرة نحو السعى لنتائج وتوصيات المؤتمر الأول بعد تنفيذها، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمى المستهدف لما نمتلكه بالفعل من عناصر متميزة في هذا الصدد.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تفخر بما شهدته على مدار السنوات التسع الماضية من نهضة شاملة لجعلها عاصمة حديثة عصرية بعد تخلصها من مشكلات مزمنة مثل العشوائيات والاختناقات المرورية، عبر التوسع في بناء المجتمعات والطرق والمحاور الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الإنجازات العملية تسهم في بناء صورة بصرية للعالم عن مصر في العصر الحديث، وتجعلها مستعدة تماماً لتعزيز السياحة العلاجية العالمية في مصر، وذلك بدءاً من تطوير شبكة الطرق على نحو ييسر الوصول إلى أماكن الخدمات الصحية والسياحية، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الطبية الخاصة في العديد من المستشفيات وذلك برفع كفاءة المستشفيات القائمة أو تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي لإقامة المنتجعات الصحية بما يمثل نقلة نوعية في هذا المجال.

وأكد محافظ القاهرة أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر، نعتقد أنه قد آن الأوان لتدشين جهود تطوير مناطق الاستشفاء التقليدي بالمياه الكبريتية في حلوان سعياً لاستعادة مكانتها كمقصد صحى استشفائى سياحى عالمى على أسس عالمية حديثة، آملًا أن يتم دمجها بعد تطويرها في البرامج السياحية الاستشفائية في مصر بشكل عام.

كما أكد محافظ القاهرة أننا نسعى أن يشهد قطاعنا الصحي تطورًا في استقبال راغبي الاستشفاء من مختلف دول العالم، خاصة في القطاع الخاص، الذي يسهم في استهداف مجال السياحة الصحية، ذلك بعد دخول الاستثمارات العالمية لهذا القطاع على نحو ملحوظ، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، مرحبًا بوجود عمدة مدينة هيفز بدولة المجر للاستماع إلى تجربة بلاده.

وأشار محافظ القاهرة إلى أننا في سعينا لتطوير مجال السياحة الصحية ننطلق من نقطة متقدمة تتطلب معرفة ودراسة محددات الطلب العالمى وزيادة معدلاته الحالية والتوجه من خلال تلبية الاحتياجات الفعلية لراغبى السياحة الصحية، والترويج له معًا مع زيارة المواقع السياحية الفريدة في مصر، والاستفادة من الوضع المتميز لمصر على الخريطة السياحية العالمية بشكل عام.