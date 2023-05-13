ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان يؤكد جاهزيته لتلبية احتياجات الدول من صادرات الماشية

الماشية السودانى
الماشية السودانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني حافظ إبراهيم عبدالنبي جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات الدول من صادرات الماشية، مؤكدا اكتمال التنسيق المحكم مع الجهات المختصة بالبنك المركزي وهيئة الجمارك وهيئة المواني البحرية.
وقال حافظ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم /السبت/ - "إن العاملين بالإدارة العامة بالمحاجر والمعمل المركزي يبذلون جهودا كبيرة ويواجهون مخاطر عديدة في ظل الظروف الراهنة لإنجاح عملية الصادر".
وأشار إلى شحن باخرتين للمملكة العربية السعودية بعد توقف دام شهرا، حيث بلغت الشحنة الإجمالية 23 ألفا و543 رأسا بإجمالي 625 طنا، مؤكدا استئناف الصادر عبر المنافذ البرية وتم تنفيذ شحنة لمصر وذلك لحاجة البلاد للنقد الأجنبي والمساهمة في الإيرادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للظروف التي تمر بها البلاد

صادرات الماشية السودان السعودية