ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط من علو بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة عامل اثر سقوطه من علو داخل كمبوند شهير.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفي من الطابق الرابع وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل التحريات ومناقشة أهلية المتوفي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إثر سقوطه من علو العثور على جثة النيابة العامة بأكتوبر دفن جثة عامل عدم وجود شبهة جنائية عدم وجود شبهه مستشفي 6 أكتوبر المركزي مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة