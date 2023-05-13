النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط من علو بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة عامل اثر سقوطه من علو داخل كمبوند شهير.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفي من الطابق الرابع وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل التحريات ومناقشة أهلية المتوفي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.