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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتفوق على بايرن ميونخ وبرشلونة في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

الأهلي
الأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ارقامه القياسية وتواجده بين كبار الأندية العالمية بعدما احتل  المركز الخامس في التصنيف الشهري للأندية، وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، متفوقًا على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وجاء الأهلي في المركز الخامس، خلف أندية ريال مدريد الإسباني صاحب الصدارة وفلامنجو البرازيلي الذي جاء ثانيًا، ومانشستر سيتي الإنجليزي صاحب المركز الثالث، وبنفيكا البرتغالي الذي تواجد في المركز الرابع.

واحتل الأهلي المركز الخامس في تصنيف الأندية العالمية بـ 228 نقطة، متفوقا على أندية عالمية كبيرة مثل بايرن ميونخ الألماني الذي احتل المركز الـ 11، وبرشلونة الإسباني الذي جاء في المركز الـ 24.

وتقدم فريق الأهلي أربع مراكز عن التصنيف الأخير في شهر ابريل الماضي حيث احتل المارد الأحمر المركز التاسع.

في المقبل جاء نادي الزمالك في المركز الـ 47 عالميا برصيد 155.5 نقطة، بينما احتل بيراميدز المركز الـ 59 برصيد 147 نقطة.

 

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