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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية بالوراق دون إصابات

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع مسجد الهدي من سوق العمامنة دائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مسجد الهدي من سوق العمامنة دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ كافه الاجراءات 3 سيارات إطفاء السيطرة على الحريق حريق داخل شقة قسم شرطة الوراق مديرية امن الجيزة