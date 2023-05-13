إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف أمام قطاع الأمن المركزي بالجيزة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف بطريق الفيوم أمام قطاع الأمن المركزي بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً مفاداه وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم أمام قطاع الأمن المركزي بنطاق المحافظة.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بالرصيف ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.