قصر ثقافة طور سيناء يواصل تقديم العرض المسرحي "تحت الترابيزة"

يواصل مسرح قصر ثقافة طور سيناء، تقديم العرض المسرحي "تحت الترابيزة"، ضمن عروض شرائح المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء.

يطرح العرض قضية الصراع بين طبقات وشرائح المجتمع، من خلال تعايش مجموعة شخصيات أسفل منضدة وأخرى فوق المنضدة، وبين هذا وذاك تكشف كل شخصية أسفل المنضدة عن معاناتها، وتعيش هذه المجموعة على الفتات الذي يلقى إليها من أعلى المنضدة.

العرض تأليف سامح عثمان، وإخراج جمال مهران، ديكور وملابس محمد أبو عمرة، أشعار سامح الرازقي، موسيقى وألحان أحمد العجمي، بطولة: أحمد قنديل، فريج عطية، ياسمين فتوح، محمد البهيدي، منة أحمد، محمد منير، إسراء أحمد، إبراهيم محمد، أحمد وهدان، منة السيد، فاطمة خالد، صفية خالد.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر الجميل، الكاتب يسري حسان، المخرج حمدي حسين، مقرر اللجنة رجب إسماعيل، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء.

"تحت الترابيزة" شريحة مسرحية لقصر ثقافة طور سيناء، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي في إطار حالة الزخم والتنوع التي تشهدها مسارح قصور الثقافة بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

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