خبير سياحي: الدولة تقدم الدعم لطيران الشارتر.. والطاقة الاستيعابية للمطارات أصبحت أكبر

قال حسام هزاع خبير سياحي، إنّ السياحة صناعة تحتاج إلى التسويق السليم بطرق صحيحة وتقديم الخدمة على أعلى مستوى طبقا لاحتياجات السوق، مشددًا على أن كل الأسواق مفتوحة على مصر مثل الأسواق الخليجية والأمريكية الجنوبية والأمريكية الشمالية والأسيوية وأوروبا الغربية والشرقية بأنواع السياحات المختلفة.

وأضاف "هزاع" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "عندما نحصل على تقييم وآراء من الأجانب مكتوبة على الإنترنت أو جوجل بيزنس أو يوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي، فإن هذا الأمر يطور الصورة الإيجابية عن مصر".

وتابع الخبير السياحي: "مصر لديها أنواع كثيرة من السياحة مثل الشاطئية والثقافية، وفي عام 2021-2022 كان الدخل الذي حققته الدولة المصرية من السياحة يقدر بنحو 11 مليار دولار من 8 ملايين سائح".

وأكد: "نطور السياحة عن طريق حضور المعارض الدولية، والمطلوب في الفترة المقبلة زيادة الاستثمار في قطاع الطيران الخاص (شارتر)، لان مصر حدودها مختلفة عن دول أوروبا، فالدول الأوروبية يوجد تنقلات بينها بسياحة القطار والسيارات، لكن هذا الأمر مختلف في مصر، حيث يلزم الطيران الخاص الذي يقطع المحافظات مثل الغردقة وسيناء والأقصر وأسوان، والدولة تقدم الدعم لطيران الشارتر وتقدم حوافز كثيرة، كما أن الطاقة الاستيعابية للمطارات أصبحت أكبر".

