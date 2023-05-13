سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمنطقة البساتين

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية امن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بإكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى " غير مبلغ بسرقتها".. وبحوزتهم (فرد خرطوش- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع "، كما إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما تم بإرشادهم ضبط 3 سيارات لدى عميليهم "سيئا النية " (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) وبمواجهتهما إعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.