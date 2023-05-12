نشرة الحوادث.. النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام

رصدت “البوابة نيوز” عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء، اليوم الجمعة، وكان أبرزها، النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام، وحريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية وكرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وضبط رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن بقصر النيل... وإليكم التفاصيل.
النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام
https://www.albawabhnews.com/4802339
حريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية وكرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4802317
النقض" تفصل في اتهام موكا حجازي بممارسة أعمال منافية للآداب.. غدا
https://www.albawabhnews.com/4802286
ضبط رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن بقصر النيل
https://www.albawabhnews.com/4802171
ضبط قائدى سيارتين نقل لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم
https://www.albawabhnews.com/4802154
كشف حقيقة بيع مخدرات بسيارة قهوة بمنطقة مصر الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4802150
القبض على متهم بالشروع في قتل شقيقه بسبب الميراث في إمبابة
https://www.albawabhnews.com/4802059
بالصور.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في بورسعيد
https://www.albawabhnews.com/4802307
تفاصيل مصرع ربة منزل وطفلها بالمنيا صعقا بالكهرباء
https://www.albawabhnews.com/4802340