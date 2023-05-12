نشرة الحوادث.. النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام

رصدت “البوابة نيوز” عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء، اليوم الجمعة، وكان أبرزها، النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام، وحريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية وكرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وضبط رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن بقصر النيل... وإليكم التفاصيل.



النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام

https://www.albawabhnews.com/4802339



حريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية وكرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4802317



النقض" تفصل في اتهام موكا حجازي بممارسة أعمال منافية للآداب.. غدا



https://www.albawabhnews.com/4802286

ضبط رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن بقصر النيل



https://www.albawabhnews.com/4802171

ضبط قائدى سيارتين نقل لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم



https://www.albawabhnews.com/4802154



كشف حقيقة بيع مخدرات بسيارة قهوة بمنطقة مصر الجديدة



https://www.albawabhnews.com/4802150



القبض على متهم بالشروع في قتل شقيقه بسبب الميراث في إمبابة



https://www.albawabhnews.com/4802059



بالصور.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في بورسعيد



https://www.albawabhnews.com/4802307

تفاصيل مصرع ربة منزل وطفلها بالمنيا صعقا بالكهرباء



https://www.albawabhnews.com/4802340