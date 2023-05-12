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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث.. النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت “البوابة نيوز” عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء، اليوم الجمعة، وكان أبرزها، النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام، وحريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية وكرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وضبط رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن بقصر النيل... وإليكم التفاصيل.


النيابة تأمر بحبس سيدة عذبت ابنتها في السلام

https://www.albawabhnews.com/4802339


حريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية وكرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4802317


النقض" تفصل في اتهام موكا حجازي بممارسة أعمال منافية للآداب.. غدا


https://www.albawabhnews.com/4802286

 

ضبط رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن بقصر النيل


https://www.albawabhnews.com/4802171

 

ضبط قائدى سيارتين نقل لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم


https://www.albawabhnews.com/4802154


كشف حقيقة بيع مخدرات بسيارة قهوة بمنطقة مصر الجديدة


https://www.albawabhnews.com/4802150


القبض على متهم بالشروع في قتل شقيقه بسبب الميراث في إمبابة


https://www.albawabhnews.com/4802059


بالصور.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في بورسعيد


https://www.albawabhnews.com/4802307

 

تفاصيل مصرع ربة منزل وطفلها بالمنيا صعقا بالكهرباء


https://www.albawabhnews.com/4802340

اعمال منافية للاداب إلقاء المخلفات بالمنطقة الصناعية وطفلها