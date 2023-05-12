السباح العالمي خالد شلبي: اللقاء المصري المجري بالغردقة يستهدف تنشيط السياحة

قال السباح العالمى خالد شلبى، وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، ان اللقاء الثقافي الرياضي بالاشتراك مع المركز الثقافي المجرى بالقاهرة المقرر إقامته بالغردقة، هو تعاون مشترك بين سترووك ايجيبت لتنظيم لقاء ثقافي رياضي علي شواطئ مدينة الغردقة بداية شهر يونيو القادم بهدف التقارب بين الشعوب ومزج الثقافات، وتنشيط للسياحة الثقافية والرياضية وتسليط الضوء على مدنية الغردقة كونها من أهم المدن السياحية المصرية الجاذبة للسياحة الثقافية والرياضية.

وأوضح أن مدينة الغردقة تستضيف اللقاء الثقافى الرياضى فى يونيو القادم تحت مسمي لقاء الثقافات في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة باشراف كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي المجرى.

وأشار إلى أن اللقاء يتضمن محاضرة تثقيفية يلقيها المدرب العالمى شين توسوب و صاحبة الانجازات البطلة الاولمبية العالمية المجرية" كاتنكا هوسو"، ويتضمن لقاء الثقافات المصرية المجرية رياضة سباحة المياة المفتوحة و الفلكلور و الأغانى الشعبية المجرية و المصرية.

وتابع شلبي ان اللقاء يتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء آمن و مياة صافية لمسافة 500م و 1500م و 3كم يوم الجمعة 2 يونيو القادم الساعة 4 عصرا، كما يتضمن اللقاء منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من المجر، موضحا، ان الحد الادني لسرعة السباح هي 3 كم في الساعه علي ان يتم التوقيع على إقرار سلامة السباح و ملائمته الجسدية و الطبية لسباحة المياة المفتوحة.