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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 920 مواطنا فى قافلة طبية بقوص ضمن "حياة كريمة"

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية بقنا
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .


أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩٢٠ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٣١٢ حالة طب اطفال ، ٢٦٣ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ٢٠٦ حالة أمراض باطنة ، ٧٨ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤١ حالة تنظيم الأسرة ، ٢٠ حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٨٠ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

‏‪ ‬من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٩٢ مواطنا .

أشرف الداودى محافظ قنا اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة الأولي بالرعاية الخدمات الطبية الدكتور راجي تاوضروس