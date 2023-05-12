تعليم شمال سيناء يستعد لامتحانات الشهادة الاعدادية بدءا من غدٍ السبت

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم تسليم وتسلم الأسئلة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك من المطبعه السرية للامتحانات إلى الإدارات التعليمية الست.



وأشاد وكيل الوزارة بجهود الاجهزة الأمنية لقيامها بأعمال تأمين الامتحانات داخل المحافظة وذلك من المركز الفرعى إلى اللجان الامتحانية بكل إدارة من الإدارات التعليمية الست .



علماً بأن الامتحانات ستبدأ من غدا السبت الموافق ١٣ مايو وتنتهي الخميس الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣

وأضاف بأنه بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم إجراء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بدءًا من كتابة وطبع الامتحانات وحتى تسليمها إلى الإدارات التعليمية الست .