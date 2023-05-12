خاص | توفير 10 مليارات جنيه لقروض ميسرة بفائدة 5% لمشاريع متناهية الصغر

حصلت “البوابة نيوز”، على وثيقة تم أعدادها من قبل الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، تتضمن توفير 10 مليارات جنيه في إطار شراكة بين وزارة المالية وشركات التمويل متناهي الصغر تُخصص لتوفير قروض ميسرة بسعر فائدة 5% للمشاريع متناهية الصغر، وخاصة ما يُعرف بالتمويل الأصغر Nano Finance.

وهي قروض بمبالغ صغيرة للغاية تبدأ بـ 500 جنيه، وبمتوسط عام 2000 جنيه للفرد. وذلك يقوم على توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل العاملين بأنشطة غير منتظمة، مثل الباعة الجائلين والعاملين باليومية وغيرهم، مما يوسع من نطاق الشمول المالي، ويُحفّز على دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي، كما يوفر رأس المال العامل لأصحاب هذه المشاريع بما يُحقق استقرارية العمل والدخل.