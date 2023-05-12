ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

خاص | توفير 10 مليارات جنيه لقروض ميسرة بفائدة 5% لمشاريع متناهية الصغر

وزارة المالية
وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت “البوابة نيوز”، على وثيقة تم أعدادها من قبل الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، تتضمن توفير 10 مليارات جنيه في إطار شراكة بين وزارة المالية وشركات التمويل متناهي الصغر تُخصص لتوفير قروض ميسرة بسعر فائدة 5% للمشاريع متناهية الصغر، وخاصة ما يُعرف بالتمويل الأصغر Nano Finance.

وهي قروض بمبالغ صغيرة للغاية تبدأ بـ 500 جنيه، وبمتوسط عام 2000 جنيه للفرد. وذلك يقوم على توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل العاملين بأنشطة غير منتظمة، مثل الباعة الجائلين والعاملين باليومية وغيرهم، مما يوسع من نطاق الشمول المالي، ويُحفّز على دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي، كما يوفر رأس المال العامل لأصحاب هذه المشاريع بما يُحقق استقرارية العمل والدخل.

وزارة المالية شركات التمويل دعم المشاريع متناهية الصغر قروض ميسرة الحكومة المصرية شركات التمويل متناهي الصغر تمويل بفائدة 5