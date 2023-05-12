1000 مشارك من 12 جنسية بنصف ماراثون الإسكندرية

اختتمت فعاليات "نصف ماراثون الإسكندرية" -الذى انطلق اليوم الجمعة- بمشاركة ١٠٠٠ مشارك من ١٢ جنسيه مختلفه من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف المحافظات بتنظيم من مجموعه اليكس نايت رانر و رعاية واشراف وزاره الشباب والرياضه ممثله في الاداره العامه للسياحه والفاعليات الرياضيه ( الأداره المركزيه لشئون مكتب الوزير).

وشهد المنافسات احمد رفيق مدير اداره التطوير والقطاع الخاص و مسئولوا الإدارة العامه للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعددٌ من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأحمد مسعود المدير التنفيذي للسباق، وممثلو مجموعة اليكس نايت رانر "الجهة المنظمة للسباق".

وبدأت الفعاليات باستقبال المشاركين بالسباق فى السادسة صباحاً بنادى "نقابه المهندسين " مكان انطلاق نصف المارثون مروراً بكورنيش الإسكندرية حتى قلعه قايتباي، والعودة مرة أخرى إلى النادى، حيث انقسم نصف الماراثون إلى سباق ٢ كيلو، وسباق ٥ كيلو، وسباق ١٠ كيلو، وسباق ٢١ كيلو ، بالإضافة إلى سباق ٢ كيلو باراليمبى، وركض للأسر المشاركة بالاضافه لمشاركة بعض متطوعي الدراجات الناريه في تنظيم طريق السباق عى كورنيش الاسكندريه

وقامت اللجنة المنظمة وممثلين وزاره الشباب والرياضه بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات نصف الماراثون المختلفة، بتقديم الجوائز المخصصة لهم، وتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الجهات الأمنية والمعنية على التنسيق في تنظيم الماراثون، وخروجه فى أفضل صورة لاقت إشادة جميع المشاركين، وخلق حالة من الحراك الرياضى بمحافظة الإسكندرية بتنوع السباقات التى ضمها نصف الماراثون الرياضى.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية؛ لتنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة فى مختلف المحافظات حرصاً على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.