الصين تعارض اقتراح الهند بوضع إرهابي جيش محمد على القائمة السوداء في مجلس الأمن

اعترضت الصين على اقتراح تقدمت به الهند بإدراج عبد الرؤوف أزهر، الإرهابي البارز من جماعة جيش محمد بباكستان في القائمة السوداء في مجلس الأمن وعبد الرؤوف هو الأخ الشقيق لرئيس جيش محمد "مسعود أزهر" المولود في باكستان عام 1974.

تاريخ ارهابي حافل

وقد شارك عبد الرؤوف أزهر، في تخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في الهند، منها اختطاف طائرة الخطوط الجوية الهندية في عام 1999، وهجوم 2001 على البرلمان الهندي، وهجوم 2016 على قاعدة القوات الجوية الهندية في باثانكوت.

وفي وقت سابق تم فرض عقوبات على رؤوف أزهر من قبل الولايات المتحدة في ديسمبر 2010.

وفقًا للتقارير، اعترضت الصين على الاقتراح المقدم من الهند بإضافة عبد الرؤوف من جيش محمد إلى قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

كما علقت الصين على مقترحات بإدراج إرهابيين آخرين من باكستان في القائمة السوداء مثل حافظ طلاح سعيد وشهيد محمود وساجد مير تابعين لعسكر طيبة في ظل نظام عقوبات القاعدة.

ونظرا لعلاقات الصداقة التي تجمع بكين وإسلام أباد قد أوقفت العام الماضي مقترحات لوضع قائمة سوداء للإرهابيين المتمركزين في باكستان وهم حافظ صلاح سعيد، وزعيم عسكر طيبة شهيد محمود، والإرهابي التابع لعسكر طيبة ساجد مير في ظل نظام عقوبات القاعدة..