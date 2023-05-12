بدء التسجيل في الجمعية العمومية العادية للأطباء

أعلن الدكتور محمد فريد حمدي امين عام نقابة الاطباء، عن بدء التسجيل لحضور الجمعية العمومية بدار الحكمة في تمام العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثانية ظهرا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا.



وأضاف أن النصاب القانوني للانعقاد هو ألف طبيب وطبيبة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم انعقادها يوم الجمعة 26 مايو بنصاب 300 طبيب وطبيبة .



ودعا امين عام النقابة، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية والتي تناقش أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالاضافة الي المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة الي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "12 مايو " بدار الحكمة

١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.



٢- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

للاطلاع على ميزانية النقابة

لعام 2018 اضغط هنا https://bit.ly/3AogJ7N

لعام 2019 اضغط هنا https://bit.ly/3L6bCOm

لعام 2020 اضغط هنا https://bit.ly/41VcwnK

لعام 2021 اضغط هنا https://bit.ly/3L0ZYo4