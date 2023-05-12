تركيا.. مقتل خمسة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بمقهى في مدينة إزمير

ذكرت وسائل إعلام تركية يوم الخميس، أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار بمقهى في مدينة إزمير غرب البلاد، ما تسبب بالخوف والذعر بين سكان المنطقة، جاء ذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأشارت وسائل الإعلام التركية أن: "في منطقة مندريس بإزمير، تصاعد النقاش بين مجموعتين في أحد المقاهي إلى تبادل لإطلاق النار، ووفقا للبيانات الأولية، قتل خمسة أشخاص وأصيب شخصان في اشتباك مسلح تسبب في الخوف والذعر بين سكان المنطقة".

كما أوضحت أن المجموعتين، اللتين كانتا في صراع مع بعضهما البعض بسبب الديون، اجتمعتا في مقهى للحديث.

وأضافت أن "النقاش بين الطرفين تصاعد إلى اشتباك مسلح، حيث تم إرسال عدد كبير من أفراد الشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث، وفتحت الشرطة تحقيقا واسع النطاق في أسباب الحادث".