حسين الجسمي يفتتح موسم الصيف بطرح أحدث أعماله "يا خبر"

بفكرة وأسلوب موسيقي وغنائي مختلف وجديد في عالم الأغنية المصرية والعربية، يفتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" موسم الصيف بطرح أحدث أعماله الغنائية المنفردة بعنوان "يا خبر" مجدداً تعاونه مع رفيق النجاح الملحن وليد سعد، ومن كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وتوزيع موسيقي لـ أمين نبيل.

والى جانب لحنها وتوزيعها الموسيقي الإبداعي، تحمل أغنية "يا خبر" كلمات بأفكار مميزة قريبة من الوجدان وتصل الى المشاعر دون استئذان، وقريبة من الأسلوب الحياتي اليومي، يقول فيها:

أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في

كل اللي قلت مفيش منّه.. هو معدّيه

هودّي وشّي م الحب فين

وأنا اللي لسّه لحد يومين

طلّعت فيه كل العِبر

ياخبر.. ياخبر... ياخبر.. ياخبر

عرضت أغنية "يا خبر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص إبداعي تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات المصرية والخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.



https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FH8GXcM1ljdU%3Ffbclid%3DIwAR3YIHMAZqrJxu5MFNHvS6W2CWnlbZ6eHGBP6FDWH6pJcYbZ5a-SCz3YZUc&h=AT09iu76lvNpUys_56nOVbli4HwA7xRcS9U-pRJrKZfH_ylFW6Y_VZt-9ugVVJ_zPECXsoqHloz-RuaVHPKkftt4za7vy41rZf_jbNraQY5e-yCwI0OP04jbT6HOXmoEinDdJw

