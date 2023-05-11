ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة جنوب الجيزة تواصل التحقيقات فى إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة 4  أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص  أمام وحدة إسعاف المرازيق بمنطقة البدرشين،

تبين أن عجلة  القيادة اختلت  بيد سائق ٱحدي السيارتين  مما تسبب في انحراف الطاره و الاصطدام بالآخري، الأمر الذي نتج عنه وقوع الحادث.
أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية  للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما أمرت بالتحفظ علي السيارتين.

يذكر أن ضباط  مباحث مركز شرطة البدرشين، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين  أمام وحدة إسعاف المرازيق  بدائرة المركز.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره والاصطدام بسيارة أخرى ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

4 أشخاص التحقيقات الحالة الصحية بحادث تصادم