نيابة جنوب الجيزة تواصل التحقيقات فى إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام وحدة إسعاف المرازيق بمنطقة البدرشين،

تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق ٱحدي السيارتين مما تسبب في انحراف الطاره و الاصطدام بالآخري، الأمر الذي نتج عنه وقوع الحادث.

أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما أمرت بالتحفظ علي السيارتين.

يذكر أن ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام وحدة إسعاف المرازيق بدائرة المركز.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره والاصطدام بسيارة أخرى ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.